Многие бойцы "Вагнер" согласились с предложением Путина продолжить службу – Володин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вячеслав Володин заявил, что многие из бойцов группы "Вагнер" согласились с предложением Владимира Путина продолжить защищать Россию.

По словам спикера Госдумы РФ, президент, объяснив бойцам "Вагнера" реальную ситуацию, предложил тем, кто хочет защищать Россию, продолжить нести службу с оружием в руках.

"Насколько мне известно, многие из них на это согласились", – отметил Володин в в своем телеграм-канале.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны России опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

Лукашенко сообщил, что Пригожин отказался от требований