Глава Минобороны РФ проверил пункт управления Западной группировки войск в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в оборонном ведомстве.

"На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", – говорится в уведомлении.

Шойгу провел совещание с командованием группировки сил "Запад", на котором отметил высокую эффективность военных и поручил продолжать активную разведку для пресечения действий противника на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

Министр обороны также обратил внимание на организацию обеспечения войск в ходе СВО.

Кроме того, Никифоров доложил Шойгу о формировании и проводимом боевом слаживании резервов Западной группировки войск.

Ранее стало известно, что ВСУ прекратили вести наступательные действия в районе Артемовска. По словам разведчиков, российская армия взяли под огневой контроль дорогу, по которой ВСУ снабжают передовые позиции.

Российские военнослужащие следят за дорогой с помощью БПЛА и приборов, оснащенных тепловизором.

