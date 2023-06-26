Разведчик рассказал, что сейчас ВСУ не ведут наступательных действий на Артемовск

Фото: ТАСС

Украинские войска заняли оборону в районе Артемовска и не ведут наступательных действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчика 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки ВС РФ.

"У них активных наступательных действий нет, в основном работает артиллерия. Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", – сказал военный.

Как уточнил разведчик, под огневым контролем российской армии находится дорога, по которой ВСУ снабжают передовые позиции. По его словам, по передвигающимся по дороге украинским машинам "работает ПТУР" и артиллерия. Российские военнослужащие следят за дорогой с помощью БПЛА и приборов, оснащенных тепловизором.

Ранее сообщалось, что российская армия поразила скопление ВСУ из огнеметной системы "Солнцепек" в районе Артемовска. Кроме того, ВКС РФ также нанесли удар по живой силе противника в районе Раздоловки и Богдановки.

Также в районе Константиновки по солдатам ВСУ был нанесен ракетный удар при помощи реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Вместе с тем российские артиллеристы уничтожили три самоходных артустановки 2С1 "Гвоздика", гаубицу Д-20, БМП, станцию радиоэлектронной борьбы украинских войск, а также полевой пункт боепитания и склад горюче-смазочных материалов ВСУ.

В Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили десять атак ВСУ в районе Артемовска