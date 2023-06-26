ВС РФ поразили скопление украинской пехоты в районе Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие поразили скопление ВСУ из огнеметной системы "Солнцепек" в районе Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Он добавил, что авиация РФ нанесла удары по живой силе украинской армии в районе Раздоловки и Богдановки, а около Константиновки по солдатам ВСУ был нанесен ракетный удар при помощи реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Помимо этого, российские артиллеристы в зоне СВО уничтожили три самоходных артустановки 2С1 "Гвоздика", гаубицу Д-20, БМП, станцию радиоэлектронной борьбы украинских войск, а также полевой пункт боепитания и склад горюче-смазочных материалов ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки лишились свыше 170 солдат, а также танка, четырех броневиков и четырех гаубиц.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили объекты, где хранились ракеты ВСУ, в том числе поставленные Киеву из-за рубежа.

В Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили десять атак ВСУ в районе Артемовска