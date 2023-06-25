ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении более 400 военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военные на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки лишились свыше 170 солдат, а также танка, четырех броневиков и четырех гаубиц, сообщили сегодня в Минобороны РФ.

"Общие потери противника за последние 24 часа на этих направлениях составили более 170 украинских военных, один танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Мста-Б, две гаубицы Д-20, а также одна Д-30", – уточняется в сводке российского оборонного ведомства.

Кроме этого, на донецком направлении ВСУ за последние сутки потеряли свыше 400 человек.

Также возле населенного пункта Кушугум Запорожской области был ликвидирован склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия атаковали по складу с доставленным на Украину иностранным вооружением и военной техникой. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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