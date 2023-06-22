Эксперт заявил о смене тактики ВСУ при контрнаступлении

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Вооруженные силы Украины изменили тактику в ходе контрнаступления. Они стали беречь боевую технику, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на документалиста RT Станислава Обищенко.

"Если раньше они выходили на рубеж и стреляли, то сейчас они больше катаются туда-сюда. ВСУ начали беречь технику. Они на нее вызывают огонь, но при этом постоянно меняют траекторию движения", – объяснил он.

По словам эксперта, ВСУ пытаются вычислить российскую артиллерию для обстрела позиций.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ после того, как перешли в контрнаступление, так и не смогли продвинуться дальше нейтральной зоны на запорожском направлении. Он обратил внимание, что в настоящее время бои идут на Времевском выступе, а также на ореховском и васильевском направлениях.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ проходит медленнее, чем ожидалось.

В свою очередь, замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что при контрнаступлении украинская армия столкнулась с трудностями и серьезным сопротивлением. По ее словам, многие украинцы хотят, чтобы боевые действия проходили очень быстро, как в кино. Однако в жизни такого не происходит.

Эксперты прокомментировали результаты контрнаступления ВСУ