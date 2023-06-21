14:47Политика
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ проходит медленно
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Контрнаступление ВСУ проходит медленнее, чем ожидалось, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, слова которого приводит BBC.
"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов прямо сейчас. Это не так", – объяснил он.
Президент Украины отметил, что прогресс достигается "медленнее, чем хотелось бы" киевскому режиму.
Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что при контрнаступлении ВСУ столкнулись с трудностями и серьезным сопротивлением. По ее словам, многие украинцы хотят, чтобы боевые действия проходили очень быстро, как в кино. Однако в жизни такого не происходит.
В свою очередь, глава СВР России Сергей Нарышкин отметил, что многие западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления Украины, а цели Киева оцениваются как недостижимые.
При этом в США считают, что командование украинской армии может в скором времени приостановить контрнаступление на линии боевого соприкосновения, чтобы осуществить переоценку тактики.
Минобороны РФ заявило о безуспешности попыток наступления Киева
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