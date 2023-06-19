В США заявили, что ВСУ могут приостановить контрнаступление

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Командование украинской армии может в скором времени приостановить контрнаступление на линии боевого соприкосновения, чтобы осуществить переоценку тактики. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Американский Институт изучения войны (ISW).

Согласно информации аналитиков, причиной для этого стали неудачные попытки продвинуться на запорожском и южнодонецком направлениях. Исследователи отметили, что оперативные паузы являются обычным явлением в крупных наступлениях.

При этом, отмечается в материале, пауза не представляет собой конец контрнаступления ВСУ.

Ранее зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что украинское контрнаступление является политическим решением. По его словам, за пару недель бойцы Украины продвинулись лишь на несколько сотен метров, однако они не дошли до первой полосы обороны.

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