Экс-советник Пентагона заявил, что НАТО может развязать войну с Россией при провале ВСУ

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НАТО может объявить себя стороной украинского конфликта, чтобы спасти Киев после провала контрнаступления ВСУ. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией", – сказал он.

По словам Макгрегора, ВСУ находятся в критическом положении, а Запад не хочет признавать поражение в конфликте с Москвой. Поэтому, считает полковник, США могут пойти на еще большую эскалацию конфликта.

Экс-советник Пентагона не исключил, что политики ЕС вместе с администрацией президента США Джо Байдена могут рискнуть и пойти на прямое столкновение с Россией, опасаясь за свое политическое будущее. По его мнению, поставки истребителей F-16 только приблизят этот момент.

Ранее бывший генсекретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны НАТО могут ввести свои войска на Украину для непосредственного участия в конфликте. Он предположил, что подобное может произойти, если страны – члены Альянса, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.



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