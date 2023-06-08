Экс-глава НАТО заявил о возможности отправки войск Альянса на Украину

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Страны НАТО могут ввести свои войска на Украину для непосредственного участия в конфликте. Об этом заявил бывший генсекретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian.

Он предположил, что это может произойти, если страны – члены Альянса, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.

Еще одним вариантом развития событий при таком сценарии может быть то, что страны Балтии и Польша соберут так называемую "коалицию желающих" для отправки войск на Украину, заявил Расмуссен.

Ранее действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что если Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ, то обсуждение ее членства в Североатлантическом альянсе не будет иметь смысла.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал украинцев расходным материалом в войне НАТО против России.

Генеральный секретарь НАТО сообщил об истощении запасов оружия