Кандидат в президенты США обвинил НАТО в развязывании конфликта на Украине

Фото: ТАСС/EPA/CJ GUNTHER

Расширение Североатлантического альянса стало единственной причиной начала конфликта на Украине. Таким мнением поделился американский бизнесмен, кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в интервью Politico.

Он добавил, что расширение НАТО было катастрофой. По его словам, в рамках урегулирования конфликта Альянс должен пообещать, что Украина не станет его членом, а Киев и Москва должны заключить соглашение о перемирии.

Рамасвами также выступил против военного присутствия США на территории Украины, как это имеет место на Корейском полуострове. Россия, в свою очередь, в обмен на территориальные уступки должна будет прекратить совместные учения с армией Китая, вывезти ядерное оружие из Калининграда и отказаться от военного присутствия в Западном полушарии, добавил бизнесмен.

Ранее Вивек Рамасвами заявил, что американская сторона должна сделать так, чтобы Киев пошел на серьезные уступки Москве. По его мнению, это поможет завершить конфликт и сосредоточиться на Китае.

Вместе с этим Рамасвами призвал не допустить Украину в НАТО с условием, если это развяжет руки Вашингтону в Европе для противодействия Пекину в Азии.