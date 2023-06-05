Бывший вице-президент США Майк Пенс выдвинулся в президенты

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Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата на выборы президента США, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной избирательной комиссии страны.

Пенс намеревался объявить о своем решении 7 июня в ходе выступления, которое должно состояться в штате Айова, отмечает телеканал NBC. Помимо этого, он хотел подготовить специальное видеообращение по этому случаю.

Ранее президент США Джо Байден объявлял, что будет выдвигаться на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в случае его победы и переизбрания главе Белого дома будет 82 года.

Также о своем намерении участвовать в выборах объявила действующий вице-президент США Камала Харрис.

Об участии в президентских выборах объявлял и Роберт Кеннеди – младший. Он отмечал, что может помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если сможет одержать победу на выборах.

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