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11:17

Политика

Кандидат в президенты США Хейли заговорила о союзе с Россией – СМИ

Фото: AP Photo/Charles Krupa

Кандидат в президенты США Никки Хейли заявила о желании заключить союз с Россией. Об этом сообщает Associated Press.

"Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, и поэтому нам нужно объединиться с другими – Россией, Австралией, Японией, Израилем", – сказала она.

После слов Хейли ее предвыборный штаб сообщил, что она, упомянув Россию, оговорилась. Пресс-секретарь Кен Фарнасо назвал данный факт "забавным".

"Никто не действовал жестче по отношению к России, чем Никки Хейли", – сказал он.

Хейли является выдвиженцем на пост президента США от Республиканской партии. До этого она представляла США в ООН и выполняла функции главы Южной Каролины. Женщине 51 год.

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