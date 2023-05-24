Губернатор Флориды Десантис подал заявку на участие в президентских выборах США

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Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные избирательной комиссии.

"Кандидат Десантис от республиканской партии претендует на пост президент", – говорится в заявке.

Американскому политику-республиканцу 44 года. Он родился во Флориде и окончил ряд высших учебных заведений США, в числе которых Йельский университет, Гарвардская школа права и другие. На пост губернатора штата был назначен в 2019 году.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на порт американского лидера в 2024 году. Сейчас ему 80 лет. Некоторые СМИ предполагали, что предвыборная кампания политика может начаться летом или осенью.

Помимо этого, о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Америки заявила бывший постоянный представитель США при ООН, экс-глава Южной Каролины Никки Хейли. Функции постпреда США при ООН она выполняла в течение почти двух лет. Сейчас ей 51 год.

