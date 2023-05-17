Илон Маск заявил, что хочет видеть президентом США нормального человека

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Владелец компаний Space X, Tesla Илон Маск рассказал, что желает видеть следующим президентом США нормального человека. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал CNBC.

Предпринимателю задали вопрос, жалеет ли он, что в 2020 году отдал свой голос за кандидатуру нынешнего американского президента Джо Байдена.

"Есть такая старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда", – ответил на это Маск.

Вместе с этим бизнесмен добавил, что будущий глава государства обязан обладать качествами профессионализма. Маск считает, что президент является фактически главным исполнительным директором страны. Предприниматель подчеркнул, что каждый день глава государства должен принимать множество решений.

Он также выразил надежду, чтобы будущий "исполнительный директор" Штатов будет эффективным.

25 апреля Байден официально заявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году. Уточнялось, что если его кампания преуспеет, то в начале второго срока главе Белого дома будет 82 года.

Противники демократической партии – республиканцы – потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей. В случае отказа, они рекомендовали снять свою кандидатуру с выборов.