Байден вновь не смог самостоятельно найти выход со сцены после своего выступления

Американский президент Джо Байден в очередной раз не смог самостоятельно покинуть сцену после своего выступления, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Washington Post

Окончив выступление, президент США попрощался с залом, после чего развернулся и попытался найти выход. В скором времени к Байдену подбежал помощник, который показал главе Белого дома, куда ему нужно идти.

Джо Байден регулярно попадает в неловкие ситуации, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье. Так, в сентябре прошлого года, выступая в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне, президент США забыл, где расположен выход со сцены. Безуспешные попытки найти выход вынудили его вернуться к микрофону и позвать на помощь.

Аналогичная ситуация произошла в октябре того же года, когда президент США "заблудился" на сцене во время своего выступления в Питсбурге.

Джо Байден потерялся на сцене после выступления