16:04Политика
Байден снова "потерялся" во время публичного выступления
Фото: YouTube/CBS Philadelphia
Президент США Джо Байден снова "заблудился" на сцене, на этот раз во время своего выступления в Питсбурге. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Это произошло накануне. Закончив свою речь, американский лидер попытался удалиться, но забыл, где выход. Он пошел сначала в одну сторону, затем в другую, в итоге выход со сцены он все же нашел и направился к нему полубегом.
Глава Белого дома регулярно попадает в неловкие ситуации, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье. Так, в минувшем сентябре произошла ситуация, аналогичная приведенной. Выступая в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне, президент США забыл, где расположен выход со сцены. Безуспешные попытки найти выход вынудили его вернуться к микрофону и позвать на помощь.
А летом прошлого года Байден заблудился в ресторане во время саммита G7. Зайдя на веранду заведения, он остановился и стал озираться до тех пор, пока него не окликнула супруга.
Байден выругался в микрофон на встрече с чиновником
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