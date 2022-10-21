Байден снова "потерялся" во время публичного выступления

Фото: YouTube/CBS Philadelphia

Президент США Джо Байден снова "заблудился" на сцене, на этот раз во время своего выступления в Питсбурге. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Это произошло накануне. Закончив свою речь, американский лидер попытался удалиться, но забыл, где выход. Он пошел сначала в одну сторону, затем в другую, в итоге выход со сцены он все же нашел и направился к нему полубегом.

Глава Белого дома регулярно попадает в неловкие ситуации, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье. Так, в минувшем сентябре произошла ситуация, аналогичная приведенной. Выступая в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне, президент США забыл, где расположен выход со сцены. Безуспешные попытки найти выход вынудили его вернуться к микрофону и позвать на помощь.

А летом прошлого года Байден заблудился в ресторане во время саммита G7. Зайдя на веранду заведения, он остановился и стал озираться до тех пор, пока него не окликнула супруга.



Байден выругался в микрофон на встрече с чиновником

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