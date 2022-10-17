Поедающий мороженое Байден возмутил жителей США

Видео: youtube.com/GOP War Room

Американские граждане раскритиковали президента США Джо Байдена после его выступления, во время которого он ел мороженое. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что во время пресс-подхода в Портленде американский лидер заявил журналистам, что сегодня экономика США "чертовски сильна", а мировой кризис якобы вызван неразумной политикой других стран. Свои слова он заедал мороженым, что многих заставило усомниться в заинтересованности Байдена в решении внутренних проблем страны.

В комментариях под записью выступления некоторые пользователи заявили, что Байдена волнует только его мороженое, а судьба США его не беспокоит.

Дискуссии о психическом и физическом здоровье американского лидера идут уже давно. Они подогреваются многочисленными неловкими ситуациями с его участием.

Так, в середине сентября, выступая в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне, глава Белого дома забыл, где расположен выход со сцены. Безуспешные попытки найти выход вынудили его вернуться к микрофону и позвать на помощь.



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