Американцев напугало заявление Байдена о "ядерном Армагеддоне" – СМИ

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Жители США с опаской отреагировали на заявления президента страны Джо Байдена о том, что на мир надвигается "ядерный Армагеддон" из-за действий Владимира Путина. Об этом сообщает Washington Times.

В материале указали, что Белый дом поспешил разъяснить, что слова американского лидера не следует расценивать как предупреждение о возможном ядерном конфликте.

Несмотря на попытки американской администрации успокоить граждан, многие из них испытали панику. Она усилилась и на фоне того, что Минздрав США закупил препарат Nplate, предназначенный для лечения клеток крови из-за радиационного поражения.

В Washington Times добавили, что слова Байдена об Армагеддоне резонируют с тем, что сам американский президент внес значительный вклад в надвигающуюся угрозу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий.

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