Макрон призвал Байдена к осторожности из-за слов о "перспективе Армагедона"

Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал коллег из других стран к осторожности в вопросе обсуждения гипотетической ядерной войны. Об этом сообщает Daily Mail.

"Я всегда отказывался участвовать в политических выдумках, особенно когда речь идет о ядерном оружии. В этом вопросе мы должны быть очень осторожны", – заявил Макрон, комментирую слова Джо Байдена о ядерной угрозе со стороны России.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.

В нынешней эскалации американский лидер обвинил российское руководство. Позже тем не менее в Белом доме признались, что не имеют разведданных, которые бы подтверждали намерение России применить ядерное оружие.



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