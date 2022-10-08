Лавров заявил об оборонительном характере политики РФ в области ядерного сдерживания

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Российская политика в области ядерного сдерживания имеет сугубо оборонительный характер, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Хотел бы также подчеркнуть, что Россия сохраняет приверженность заявлению лидеров стран пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января этого года, в котором был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны", – сообщил он в интервью "Аргументам и фактам".

В то время как западные страны, по словам главы МИД, стремятся выставить РФ источником ядерных угроз, используя манипуляции и ложь.

"В контексте кризиса вокруг Украины именно американцы и их союзники активно пытаются ввести в публичный оборот ядерную риторику", – подчеркнул Лавров.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.

В нынешней эскалации американский лидер обвинил российское руководство.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.



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