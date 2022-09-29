Байден захотел поговорить с умершей месяц назад конгрессвумен

Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Vucci
Президент США Джо Байден принял участие в организованной Белым домом конференции по вопросам голода, питания и здоровья и обратился к погибшей летом конгрессвумен. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Поименно выражая благодарность некоторым членам конгресса, американский лидер обратился к Джеки Валорски: "Джеки, ты здесь? Где Джеки?"
Однако Валорски, представлявшая штат Индиана в нижней палате конгресса скончалась в автокатастрофе в начале августа. В автомобиль, в котором она находилась с помощниками, врезалась другая машина, после чего политик скончалась на месте.
В начале сентября экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена сумасшедшим и страдающим деменцией.
Джо Байден потерялся на сцене после выступления
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