Байден захотел поговорить с умершей месяц назад конгрессвумен

Фото: ТАСС/AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден принял участие в организованной Белым домом конференции по вопросам голода, питания и здоровья и обратился к погибшей летом конгрессвумен. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Поименно выражая благодарность некоторым членам конгресса, американский лидер обратился к Джеки Валорски: "Джеки, ты здесь? Где Джеки?"

Однако Валорски, представлявшая штат Индиана в нижней палате конгресса скончалась в автокатастрофе в начале августа. В автомобиль, в котором она находилась с помощниками, врезалась другая машина, после чего политик скончалась на месте.

В начале сентября экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена сумасшедшим и страдающим деменцией.



Джо Байден потерялся на сцене после выступления

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