Байден предупредил о санкциях в ответ на референдумы в Донбассе

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Президент США Джо Байден анонсировал "быстрые и тяжелые" антироссийские санкции в ответ на референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, по этому вопросу Соединенные Штаты будут работать со своими союзниками и партнерами. Байден добавил, что Вашингтон не признает результаты референдумов, и объявил о продлении поддержки Украины.

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские референдумы – это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части Украины, грубо нарушающий международное право, включая устав ООН", – сказал президент США.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

