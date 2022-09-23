Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Референдумы о вхождении в состав РФ начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Голосование продлится по 27 сентября включительно, сообщает ТАСС.
Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись в некоторых регионах России в пятницу, 23 сентября.
Между тем отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.
В ЦИК Херсона ожидают, что свой голос отдадут порядка 750 тысяч человек. В Запорожье – 500 тысяч. На полтора миллиона избирателей напечатаны бюллетени в ДНР.
Следить за ходом голосования в республиках можно будет по телеграм-каналам, которые ЦИК ДНР и ЛНР создали перед началом референдума.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут с 23 по 27 сентября. Власти этих территорий практически одновременно приняли соответствующее решение.
19 сентября с просьбой провести референдум к главе ЛНР Леониду Пасечнику обратилась Общественная палата региона. С такой же инициативой выступила и Общественная палата ДНР. Представители ведомства обратились к главе республики Денису Пушилину.
20 сентября со схожими призывами к главе военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому обратилось местное общественное движение "Мы вместе с Россией". Аналогичное предложение прозвучало и в Херсонской области к главе военно-гражданской администрации региона Владимиру Сальдо.
Ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жители региона стали чужими для Украины и сполна ощутили на себе жестокость киевского режима: обстрелы, теракты, отключение газоснабжения, провокации на ЗАЭС.
ЕС не намерен признавать итоги референдумов в ЛНР и ДНР
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