Как пройдут референдумы о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ

C 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о вхождении в состав России. Власти этих территорий практически одновременно приняли соответствующее решение. Рассказываем, как будет проходить голосование.



Совместное решение

В понедельник, 19 сентября, Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и парламенту с просьбой провести референдум по вопросу вхождения региона в состав РФ.





Лина Вокалова зампредседателя Общественной палаты ЛНР Вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.

Таким же образом поступила и Общественная палата ДНР. Ее представители обратились к главе республики Денису Пушилину с инициативой о референдуме.

"Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах, и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации", – заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Во вторник, 20 сентября, со схожими призывами к главе военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому обратилось местное общественное движение "Мы вместе с Россией". Общественники попросили провести референдум о вхождении в состав РФ незамедлительно.

Аналогичное предложение прозвучало и в Херсонской области к главе военно-гражданской администрации региона Владимиру Сальдо. "Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ", – подчеркнул председатель общественного совета Херсонской области Владимир Овчаренко.

В результате власти во всех четырех регионах приняли положительное решение о проведении народного голосования.



Как пройдет голосование?

Во всех четырех субъектах – ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областях референдумы пройдут с 23 по 27 сентября. Власти регионов уже подписали соответствующие указы. В течение четырех дней голосование будет проводиться вне избирательных участков. Речь идет о том, что граждане смогут отдать голос в общественных местах и по месту жительства. Для желающих проголосовать на участке выделят только один день.

В бюллетенях ДНР будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?" В ЛНР он будет звучать так: "Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?"

Жители Донецкой и Луганской народных республик, которые находятся за пределами субъектов, смогут принять участие в голосовании. В России для них будут организованы избирательные участки. В частности, председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила, что для жителей Луганской Народной Республики на территории РФ откроют 181 участок.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что к участию в голосовании в регионе допускаются беженцы из зон, временно занятых украинскими силами. При этом безопасность участникам референдума будет обеспечена. Также местные власти не намерены преследовать тех, кто проголосует против вхождения региона в состав РФ.

В Запорожской области референдум состоится только на подконтрольной России территории. Причем жители смогут проголосовать, не выходя из дома. Местные власти уточнили, что с 23 по 26 сентября поадресный обход граждан проведут специальные бригады. В них войдут члены ЦИК и полицейские, которые будут предлагать проголосовать. При этом 27 сентября местные жители смогут отдать свой голос на избирательных участках.