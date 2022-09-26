Итальянский генерал раскрыл план Байдена по разделу Европы на части

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, затягивая конфликт на Украине, намерен разделить Европу и ослабить Россию, заявил экс-командующий оперативной группы комбинированных сил Италии Марко Бертолини.

"Американский президент не столько хочет мира на Украине, сколько начала там "войны на истощение", которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые "западную" и "восточную" части", – сказал генерал в интервью изданию L'Antidiplomatico.

Бертолини уверен, что многие члены международного сообщества разгадали истинные замыслы Байдена. Он также отметил, что планы американского лидера являются аморальными, особенно на фоне позиции Москвы, которая изначально была настроена на скорейшее урегулирование ситуации на Украине.

Итальянский генерал считает, что украинский кризис является войной, которую Вашингтон ведет через своих агентов-прокси. По мнению Бертолини, современные события стали продолжением противостояния между НАТО и соцблоком в XX веке.

Ранее китайское издание China Daily сообщило, что Евросоюз потеряет больше всех, независимо от того, как закончится конфликт на Украине. В статье отмечалось, что последствия для стран ЕС будут не только в плане экономики и благосостояния, но и геополитики, а основную тяжесть экономических санкций, спланированных США против России, понесут такие страны, как Германия и Франция.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.