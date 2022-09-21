В Китае заявили, что Евросоюз станет главным проигравшим в конфликте на Украине

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Евросоюз потеряет больше всех, независимо от того, как закончится конфликт на Украине, пишет китайское издание China Daily.

"Последствия для стран Европейского Союза будут не только в плане экономики и благосостояния, но и геополитики", – говорится в публикации.

Авторы статьи уверены, что основную тяжесть экономических санкций, спланированных США против России, несут такие страны, как Германия и Франция. При этом на Западе результатом ограничительных мер против Москвы стали инфляция и нехватка энергоносителей.

По мнению китайских журналистов, Европа пыталась стать политической силой и сохранить дистанцию от Соединенных Шатов, но все эти попытки были сведены на нет.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюзу необходимо прекратить обсуждение очередного пакета антироссийских санкций, который лишь усугубит энергетический кризис в европейских странах.

При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассмотрит дополнительные ограничительные меры в отношении России из-за готовящихся референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В понедельник, 20 сентября, стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

