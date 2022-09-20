Жители Германии пожаловались на холод в квартирах из-за дорогого газа – СМИ

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Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Подорожание газа и электроэнергии заставило жителей немецких городов экономить на обогреве жилья, теперь им приходится жить в холодных квартирах, сообщает издание The Wall Street Journal.
Автор статьи Дэвид Уберти провел среди жителей ФРГ опрос. Так, 27-летняя жительница Кельна рассказала, что вынуждена постоянно следить за температурой в своей квартире-студии, за которую платит 800 евро в месяц. Немка добавила, что ей приходится спать с грелкой, чтобы не замерзнуть.
Жительница Хюрта, в свою очередь, рассказала, что из-за подорожания энергоносителей ее арендная плата выросла на 40 евро. Кроме того, каждый месяц она платит арендодателям еще 60 евро дополнительно, чтобы в следующем году сократить итоговый счет за отопление.
В публикации отмечается, что предприятия Германии в августе потребили на 22% меньше газа, чем в тот же период в 2018–2021 годах.
"Предприятия, столкнувшиеся со стремительным ростом цен, <...> в последние месяцы резко сократили потребление газа. Сокращение привело к значительным экономическим издержкам", – говорится в статье.
По домохозяйствам точной цифры пока нет. Однако директор отдела энергетики будущего и промышленных систем из Института климата, окружающей среды и энергетики Стефан Лехтенбомер считает, что для достижения поставленных правительством целей по экономии топлива немцам придется снизить температуру в квартирах на три градуса.
Ранее исследователи из консалтинговой компании "Яков и партнеры" пришли к выводу, что страны Европы не смогут пройти предстоящую зиму и весь 2023 год без поставок газа из России или значительного сокращения экономики региона. По данным аналитиков, дефицит газа в ЕС при прохождении грядущего отопительного сезона может составить не менее 10 миллиардов кубометров.
Власти Германии заявили, что готовы национализировать три крупных газовых компании
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