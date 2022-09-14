Газовые хранилища в Европе могут опустеть в начале февраля – СМИ

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Запасов газа в европейских хранилищах хватит только до начала февраля следующего года, пишет испанская газета La Vanguardia со ссылкой на экспертов.

В публикации указывается, что в настоящее время 160 хранилищ, распределенных по 18 странам ЕС, заполнены почти на 83%. Этого хватит только для покрытия чуть более 20% от годового потребления на европейском континенте.

"Евросоюз скрещивает пальцы, чтобы хрупкий баланс между его резервами, новым импортом и согласованным в Брюсселе сокращением потребления газа на 15%, позволил ему продержаться до марта", – говорится в статье.

Авторы материала считают, что перед европейскими властями стоит сложная задача. Они должны сделать так, чтобы нынешних запасов газ хватило на всю зиму. Для этого придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что ЕС смог бы продержаться до марта при условии, что Москва возобновит поставки газа даже в небольшом объеме. При этом специалисты сомневаются, что Европа сможет достичь цели по сокращению потребления. Кроме того, в Евросоюзе отсутствует инфраструктура, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются.

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