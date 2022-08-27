В Чехии не исключили революции в Евросоюзе из-за кризиса

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Министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что стремительный рост цен на энергию в Европе угрожает существованию Евросоюза и ставит под угрозу политическую систему Чехии. Об этом сообщает iDNES.cz.

По его мнению, если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго.

Ранее сообщалось, что менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине. Уточняется, что из 193 стран, которые входят в ООН, под заявлением подписались 54 государства. В их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.

До этого исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир рискует столкнуться с массовым голодом, если проигнорирует текущий продовольственный кризис. По мнению Бизли, 2023 год в этом плане может оказаться намного хуже текущего. Представитель ООН также не исключил, что мировое сообщество в ближайшие 6–12 месяцев будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания, что приведет к дефициту продовольствия.