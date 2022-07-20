В ООН предупредили о риске массового голода в мире

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Мир рискует столкнуться с массовым голодом, если проигнорирует текущий продовольственный кризис, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

"Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению Бизли, 2023 год в этом плане может оказаться намного хуже текущего. Представитель ООН также не исключил, что мировое сообщество в ближайшие 6–12 месяцев будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания, что приведет к дефициту продовольствия.

В начале июля ООН опубликовала доклад, в котором говорится, что в прошлом году число голодающих людей в мире увеличилось на 46 миллионов человек и составило 828 миллионов человек. В качестве причин указаны конфликты, экстремальные климатические явления и экономические потрясения на фоне растущего неравенства.

