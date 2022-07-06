Число голодающих в мире выросло в 2021 году на 46 млн – ООН

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Число голодающих в мире людей в прошлом году увеличилось на 46 миллионов и составило 828 миллионов человек, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ООН.
Согласно докладу, в мире неуклонно растет число голодающих и испытывающих недоедание, что отодвигает достижение цели "Нулевого голода".
Так, доля голодающих достигла 9,8% от всего населения в мире, увеличившись почти на 2% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году около 2,3 миллиарда человек в мире столкнулись с умеренной или тяжелой формой отсутствия продовольственной безопасности. Это на 350 миллионов больше, чем до начала пандемии коронавируса.
По данным ООН, с отсутствием продовольственной безопасности в тяжелых формах столкнулись около 924 миллионов человек, что на 207 миллионов превышает показатель, установленный двумя годами ранее.
В качестве причин указываются конфликты, экстремальные климатические явления и экономические потрясения на фоне растущего неравенства.
Кроме того, в докладе отмечается, что пока не учитываются последствия ситуации на Украине, однако она может иметь последствия для глобальной продовольственной безопасности.
Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса.
По словам президента, страна может поставлять зерно и удобрения при условии снятия "политически мотивированных ограничений со стороны Запада". Путин также отметил необоснованность обвинений РФ в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.
В свою очередь, помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что к концу 2022 года мир ждет глобальный голод. При этом, по его словам, Россия начала готовиться к нему еще в конце 2021 года.
Основной причиной, способной привести к нехватке продовольствия, он назвал рост стоимости пшеницы на мировом рынке, который обусловлен безответственной монетарной политикой США.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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