Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине

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Менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, сообщает РИА новости.

Уточняется, что из 193 стран, которые входят в ООН, под заявлением подписались 54 государства. В их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.

Авторы заявления призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что в настоящее время Совет безопасности ООН стал местом пропаганды западных стран, что делает его работу менее эффективной. По словам дипломата, состав СБ необходимо расширить, включив в него страны Азии, Африки и Латинской Америки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.