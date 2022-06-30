В МИД заявили о невозможности исключения России из СБ ООН

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Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что призывы исключить Россию из Совета Безопасности и Генассамблеи ООН являются актерским шагом, направленным на привлечение внимания.

"Глава 2 статьи 6 Устава ООН касается (решения. – Прим. ред.) Генеральной Ассамблеи (об исключении из ООН. – Прим. ред.). Это должно делаться по рекомендации Совета Безопасности ООН. СБ ООН не примет такую рекомендацию, потому что мы применим вето", – сказал Ильичев ТАСС.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что не видит возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. По ее словам, она знает о запросе Киева с просьбой пересмотреть российский статус постоянного члена Совбеза ООН.

Томас-Гринфилд при этом отметила, что можно сделать присутствие РФ в этом органе некомфортным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

