В МИД рассказали, сколько РФ сэкономит после выхода из Совета Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После выхода из Совета Европы Россия сэкономит около 34 миллионов евро. Об этом рассказал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец РИА Новости.

Он подчеркнул, что критичность выхода России из Совета должны оценить в Страсбурге.

"Наверное, как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят", – добавил Кобринец.

По его словам, Россия может вернуться в Совет Европы, если он вновь станет площадкой для укрепления единства народов Европы, однако такой вероятности на данный момент нет.

"В нынешнем состоянии Совет Европы свой потенциал для нас исчерпал. Все, что там было действительно полезного, уже интегрировано в российское законодательство. В целом эту организацию лишили субъектности, самостоятельности. Евросоюз превратил ее в свой послушный инструмент. Возвращаться туда нет никакого смысла", – отметил он.

При этом Кобринец признал, что необходимо сохранить некоторое сотрудничество. К тому же, сказал он, Россия все еще может участвовать в десятках конвенций Совета, открытых для третьих стран.

Россия прекратила членство в Совете Европы с 16 марта. Решение об исключении РФ из Совета Европы приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

10 марта российский МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что это связано с тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

