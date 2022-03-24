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Президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20, но признал, что ряд стран выступает против этого. Об этом сообщает ТАСС.

При этом американский лидер подчеркнул, что в случае отказа со стороны Индонезии и других стран исключить РФ следует рассмотреть вопрос предоставления Украине возможности посетить саммит G20.

До этого министр иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал, что республика сможет заменить Россию в G20. По его словам, этот вопрос появляется в международной и региональной дискуссиях. При этом Рау считает, что пока рано занимать окончательную позицию по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Россия перестает быть членом Совета Европы с 16 марта. Решение об исключении РФ из Совета Европы приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

