В МИД Китая раскритиковали идею исключить Россию из G20

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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что ни одна страна "Большой двадцатки" не имеет права лишить Россию участия в форуме.

"G20 – это главный форум международного экономического сотрудничества, Россия является его важным членом", – заявил Вэньбинь, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика сможет заменить Россию в G20. По его словам, этот вопрос появляется в международной и региональной дискуссиях. При этом Рау считает, что пока рано занимать окончательную позицию по данному вопросу.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

