РФ утратит статус члена Европейской конвенции по защите прав человека 16 сентября

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Россия с 16 сентября 2022 года выходит из Европейской конвенции по защите прав человека . Об этом говорится в заявлении Европейского суда по правам человека.

Ранее ЕСПЧ принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ после ее выхода из Совета Европы.

Россия прекратила членство в Совете Европы с 16 марта. Такое решение приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

10 марта российский МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что это связано с тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

Ситуация в отношениях между Россией и западными странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

