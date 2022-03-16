ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России

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Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы. Об этом говорится на сайте инстанции.
Суд приостановил рассмотрение заявлений против России до рассмотрения правовых последствий этого постановления для работы суда.
16 марта Россия прекратила членство в Совете Европы. Решение об исключении РФ из Совета Европы приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.
10 марта российский МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что это связано с тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.
Ситуация в отношениях между Россией и западными странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Володин заявил, что долг перед Советом Европы пойдет на поддержку экономики РФ
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