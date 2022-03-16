ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

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ПАСЕ проголосовала за заключение с призывом к комитету министров Совета Европы потребовать исключения России из организации.

Как передает РИА Новости, за заключение проголосовали 216 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, против – никто. Еще трое – воздержались.

10 марта российский МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что это связано с тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

14 марта российский сенатор Анатолий Башкин сообщил, что России приостановила работу в ПАСЕ. В свою очередь, сенатор Владимир Круглый подтвердил, что организация прислала делегации РФ уведомление о приостановке ее участия в Ассамблее.

Ситуация в отношениях между Россией и западными странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.