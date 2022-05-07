Постпред США снова заявила о невозможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд не видит возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом она заявила в интервью PBS.

По ее словам, она знает о запросе Киева с просьбой пересмотреть российский статус постоянного члена Совбеза ООН.

"Я сейчас не вижу возможности того, что каким-то образом это изменится. Но мы продолжим попытки изолировать Россию", – заявила она.

Томас-Гринфилд добавила, что с пониманием относится к точке зрения Владимира Зеленского относительно того, что СБ, как он считает, "действовал медленно".

Ранее Линда Томас-Гринфилд уже заявляла о невозможности исключить Россию из Совета безопасности ООН, несмотря на попытки Запада изолировать страну. Она напомнила, что Совбез появился в результате создания ООН после Второй мировой войны.

По ее словам, можно сделать присутствие России в этом органе некомфортным. Она добавила, что Запад также работает над исключением РФ из Совета ООН по правам человека.

Президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20, но признал, что ряд стран выступают против этого. При этом американский лидер подчеркнул, что в случае отказа со стороны Индонезии и других стран исключить РФ следует рассмотреть вопрос предоставления Украине возможности посетить саммит G20.

