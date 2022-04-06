Постпред США заявила о невозможности исключения РФ из Совбеза ООН

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Невозможно исключить Россию из Совета безопасности ООН, несмотря на попытки Запада изолировать страну. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью MSNBC.

Она напомнила, что Совет безопасности появился в результате создания ООН после Второй мировой войны.

"Они (Россия) являются членами Совета безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете безопасности", – подчеркнула Томас-Гринфилд.

По ее словам, можно сделать присутствие России в этом органе некомфортным. Она добавила, что Запад также работает над исключением РФ из Совета ООН по правам человека.

Ранее президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20, но признал, что ряд стран выступают против этого. При этом американский лидер подчеркнул, что в случае отказа со стороны Индонезии и других стран исключить РФ следует рассмотреть вопрос предоставления Украине возможности посетить саммит G20.

