В МИД РФ заявили, что созыв саммита "пятерки" СБ ООН пока не возможен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В настоящее время созыв саммита постоянных членов Совета безопасности ООН невозможен, однако к этой теме можно будет вернуться позже, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Возможность созыва саммита "пятерки" СБ ООН не просматривается, тем не менее это предложение не убрано со стола, возможно, когда Запад придет в себя, к нему можно будет вернуться", – приводит ее слова ТАСС.

Захарова также сообщила, что РФ направила в Международное агентство по атомной энергии документ в связи с атаками украинскими военными на Запорожскую АЭС.

"Мы уже обратились к руководству секретариата МАГАТЭ в связи с этим инцидентом и ожидаем должной реакции со стороны агентства", – сказала официальный представитель МИД РФ.

20 июля три украинских беспилотника, снаряженные боеголовками с массой взрывчатого вещества, атаковали территорию Запорожской АЭС. Как сообщал член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов, само здание станции осталось не повреждено.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.