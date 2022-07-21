В МИД РФ заявили, что созыв саммита "пятерки" СБ ООН пока не возможен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В настоящее время созыв саммита постоянных членов Совета безопасности ООН невозможен, однако к этой теме можно будет вернуться позже, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Возможность созыва саммита "пятерки" СБ ООН не просматривается, тем не менее это предложение не убрано со стола, возможно, когда Запад придет в себя, к нему можно будет вернуться", – приводит ее слова ТАСС.
Захарова также сообщила, что РФ направила в Международное агентство по атомной энергии документ в связи с атаками украинскими военными на Запорожскую АЭС.
"Мы уже обратились к руководству секретариата МАГАТЭ в связи с этим инцидентом и ожидаем должной реакции со стороны агентства", – сказала официальный представитель МИД РФ.
20 июля три украинских беспилотника, снаряженные боеголовками с массой взрывчатого вещества, атаковали территорию Запорожской АЭС. Как сообщал член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов, само здание станции осталось не повреждено.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: