РФ готова к сотрудничеству с новым руководством Шри-Ланки – Захарова

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Россия готова к сотрудничеству с новым руководством Шри-Ланки, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Мы готовы к сотрудничеству с новым ланкийским руководством, надеемся на скорейшее преодоление экономического кризиса в дружественной нам стране", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Ранил Викрамасингхе принял присягу президента Шри-Ланки. Церемония состоялась в парламентском комплексе. Голосование прошло в среду, 20 июля. За Викрамасингхе отдали голос 134 человека. Его конкуренты Даллас Алахапперума и Анура Кумара Диссанаяка получили 82 и 3 голоса соответственно. Всего в голосовании приняли участие 223 депутата из 225.

До этого президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку. Он отправил спикеру парламента письмо по электронной почте после приземления в Сингапуре, куда прибыл с Мальдивских островов. До этого он назначил исполняющим обязанности главы государства премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.

