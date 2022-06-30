Власти Шри-Ланки попросили у РФ о помощи в вопросе поставок нефти

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Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обратился к Владимиру Путину с просьбой о сотрудничестве в вопросе поставок в страну нефти. Об этом сообщает Daily Mirror.
В ближайшие дни, как отмечает источник британского издания, между лидерами двух стран может состояться телефонный разговор. Кроме того, ожидается, что стороны могут договориться об организации официального визита делегации Шри-Ланки в Москву.
Между тем известно, что Раджапакса с аналогичной целью также намерен посетить Арабские Эмираты. А до этого в Россию для переговоров прибыли представители ланкийского кабмина.
Отмечается, что Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а на днях запретила продажу топлива частным лицам.
В начале мая на Шри-Ланке произошли столкновения между сторонниками и противниками ушедшего в отставку правительства Раджапаксы, который на тот момент занимал пост премьер-министра. Тогда погибли как минимум 8 человек, еще 230 получили ранения, туристов просили не покидать места проживания до улучшения обстановки.
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