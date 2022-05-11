Российских туристов на Шри-Ланке призвали не покидать места проживания

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Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам на Шри-Ланке не покидать места проживания на фоне беспорядков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В стране продолжаются столкновения между сторонниками и противниками правительства премьер-министра Махинды Раджапаксы, которое ушло в отставку 9 мая. В результате погибли как минимум 8 человек, еще 230 получили ранения.

"Как сообщает посольство России в Коломбо, обстановка в курортных районах острова спокойная. Тем не менее российским туристам настоятельно рекомендуется не покидать места проживания до отмены комендантского часа", – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД уточнили, что попасть в аэропорт можно только при наличии паспорта и билета на самолет. Их могут также потребовать предъявить на организованных для стабилизации ситуации блокпостах.

В начале января текущего года массовые протесты прошли в Казахстане. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии акции переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку.

