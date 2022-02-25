Дочь экс-президента Казахстана Назарбаева покидает пост депутата парламента

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Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что слагает полномочия депутата нижней палаты парламента республики, сообщает портал Zakon.kz.

Она добавила, что полностью сосредоточится на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

Чиновник поблагодарила казахстанцев, голосовавших за партию "Нур Отан", по списку которой она прошла в парламент, а также однопартийцев и руководство страны за оказанное доверие.

Назарбаева напомнила о январских событиях и отметила, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии акции переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

