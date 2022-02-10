Путин назвал Казахстан жертвой международных банд

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В Казахстан в январе вторглись международные банды, воспользовавшиеся ситуацией в республике, заявил Владимир Путин в ходе переговоров со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы встречались перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий. Но тем не менее ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора, подставила плечо Казахстану", – сказал Путин, добавив, что главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу.

Российский лидер добавил, что для ликвидации последствий беспорядков понадобится немало усилий, однако Казахстан твердо стоит на ногах.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

