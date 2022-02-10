Путин назвал Казахстан жертвой международных банд

Фото: AP/Vladimir Tretyakov/NUR.KZ
В Казахстан в январе вторглись международные банды, воспользовавшиеся ситуацией в республике, заявил Владимир Путин в ходе переговоров со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы встречались перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий. Но тем не менее ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора, подставила плечо Казахстану", – сказал Путин, добавив, что главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу.
Российский лидер добавил, что для ликвидации последствий беспорядков понадобится немало усилий, однако Казахстан твердо стоит на ногах.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.
13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.
Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: