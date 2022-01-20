Полиция Алма-Аты обнаружила тайные захоронения боевиков, погибших во время беспорядков

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Казахстанские правоохранители обнаружили в Алма-Ате тайные захоронения боевиков, которые были убиты во время массовых беспорядков в начале января. Об этом рассказала официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

"Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", – заявила Азирбек, слова которой приводятся в телеграм-канале "Алматинская трагедия", созданном для публикации официальных данных об антитеррористической операции в Казахстане.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.