В Алма-Ате перекроют ряд улиц из-за антитеррористической операции

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Дорожное движение на ряде улиц Алма-Аты перекроют в связи с проведением антитеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Отмечается, что движение будет перекрыто на участках некоторых улиц в центре города, в частности на улице Абылай хана и проспекте Толе би.

Правоохранители призвали граждан заранее планировать маршруты с учетом данных ограничений, отнестись к ним с пониманием и соблюдать правила дорожного движения.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.

